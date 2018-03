Inzaghi furioso con Di Biagio, la Nazionale, la FIGC. Il tecnico biancoceleste non ci poteva credere: Parolo e Immobile di nuovo titolari, in una partita, quella contro l'Inghilterra, dal valore praticamente nullo. I due, che pure hanno giocato tantissimo in stagione, avrebbero potuto tirare un po' il fiato. Niente da fare: titolari anche in quest'amichevole.



INZAGHI FURIOSO - Come riporta il Messaggero, Inzaghi non l'avrebbe presa benissimo, anzi. Tutta la Lazio non avrebbe digerito una scelta che ritengono imprudente: l'altissimo minutaggio dei due titolari avrebbe potuto far optare per altre soluzioni, anche in vista del campionato alle porte. La Lazio affronterà il Benevento, ma Parolo e Immobile, in questa sosta, non hanno fatto che aggiungere ulteriore minutaggio, invece di riprendere il fiato.