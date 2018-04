Problemi in casa Lazio che rischia di perdere fino al termine della stagione Ciro Immobile. L'attaccante italiano e capocannoniere del club allenato da Simone Inzaghi è stato costretto a fermarsi dopo uno scatto al minuto 13 della sfida contro il Torino.



Uscito per un problema al bicipite femorale della coscia destra, nella panchina biancoceleste si è subito parlato di stiramento. Al suo posto è entrato Caicedo con Immobile che si è seduto in lacrime in panchina.