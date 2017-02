La Lazio si prepara: come riporta il Corriere dello Sport, quello estivo potrebbe essere il calciomercato più oneroso dell'era Lotito. Con una promessa: sei milioni alla squadra per l'accesso in Champions League. Che dal 2018 prevederà l'accesso di 4 squadre italiane. 2 milioni per l'Europa League il premio "di consolazione: quello che è certo è che le cessioni estive (Keita e De Vrij su tutti) apriranno importanti possibilità economiche per gli innesti.