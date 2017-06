La Lazio punta a rinforzare lo zoccolo duro dei baby ex Primavera. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo i rinnovi di Alessandro Murgia e Cristiano Lombardi fino al 2022, ad Auronzo ci sarà occasione di vedere da vicino il baby attaccante della Primavera di Bonatti Alessandro Rossi, che ha già esordito con Inzaghi a gennaio e sarà aggregato. Altro ritorno gradito, Simone Palombi, appena rientrato dal prestito alla Ternana, in Serie B, dove ha fatto benissimo, mettendo a segno 8 gol. Dovrebbe rientrare anche Filippini ed essere aggregato ad Auronzo, stesso discorso per Oikonomidis, classe '95. Qualche speranza per un'altra promessa, Germoni, anche lui ha fatto benissimo in Serie B, accedendo molti interessi di mercato.