Il pareggio contro la Dinamo Kiev in casa complica il discorso europeo, ma è già tempo di pensare al campionato. Domenica la Lazio andrà a Cagliari, è già antivigilia del match. E Inzaghi fa la conta di chi avrà a disposizione. Di certo torna in campo capitan Lulic. Alla Sardegna Arena ci sarà anche lui: serve una vittoria ai ragazzi di Inzaghi, serve la sua esperienza.



RIENTRI E FORMAZIONE - Non solo lui: ancora turn over per la Lazio, con Inzaghi che avrà a disposizione dal 1' anche i titolarissimi Parolo e Luis Alberto. Lo spagnolo ieri si è solo scaldato, è stato preservato per essere al top nella trasferta di campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è da verificare anche la condizione di Caceres: in difesa il suo carisma potrebbe essere decisivo, anche lui potrebbe rientrare proprio domenica.