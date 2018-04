Sono i giocatori simbolo di questa Lazio, sono loro a trascinarla con gol e assist. Hanno una storia in comune di rinascita: Immobile e Luis Alberto si inseguono e si trovano, si cercano e fanno gol. Sono loro a regalare il successo contro l'Udinese, e non è la prima volta.



NUMERI RECORD - Come ricorda la ‘Gazzetta dello Sport’, Ciro e Luis non fanno altro che inseguirsi: Immobile è capocannoniere in Serie A con 27 gol, lo spagnolo è il primo assist-man in campionato con 10 passaggi decisivi. Ma non finisce qui: mentre il numero 17 è secondo in campionato per numero di passaggi vincenti (8, dietro proprio al suo compagno), il 18 della Lazio è il secondo miglior marcatore della squadra, con 9 reti, insieme a Milinkovic. Sono loro i due top player della Lazio: il 17 ed il 18, sempre uno vicino all'altro.