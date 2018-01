Bentornato Olimpico di Roma: la squadra di Simone Inzaghi sta conquistando tutti a suon di prestazioni e risultati, i tifosi rispondono presente nonostante il turno infrasettimanale. La posta in palio contro l'Udinese è alta: con una vittoria i biancocelesti sarebbero soli al terzo posto. I tifosi hanno deciso di rispondere nuovamente presente, a pochi giorni da un'altra sfida interna, contro il Chievo, per sostenere la squadra.



30MILA SPETTATORI PREVISTI – I dati sulle vendite parlano di circa 30mila biglietti venduti per la partita di questa sera alle 18:30. Una cifra che, come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, è raddoppiata rispetto ai 15mila che erano presenti allo stadio il 5 novembre, il giorno del rinvio della gara. Tre giorni fa, contro il Chievo, erano 25mila i laziali presenti e lo spettacolo sugli spalti è stato decisivo per il risultato finale. Bentornato Olimpico di Roma.