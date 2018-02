La Lazio stasera è chiamata a ribaltare il risultato contro l'FCSB, l'ex Steaua Bucarest, nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Molte le individualità che si sono messe in mostra tra le fila avversarie nella garai di andata: tra questi c'è sicuramente Florin Tanase, esterno classe ’94, capitano dei romeni.



RETROSCENA - Proprio Tanase è al centro di un interessante retroscena di mercato. La Lazio che affronterà stasera poteva essere la sua squadra. L'intreccio di mercato è datato esTate 2015, il ds Tare stava vagliando il mercato europeo alla ricerca di un esterno d’attacco, e il romeno era uno dei profili preferiti sul taccuino del dirigente biancoceleste. Si arrivò vicinissimi ad un accordo, ma alla fine Tare preferì puntare su Ricardo Kishna e non se ne fece nulla. E stasera Tanase proverà in tutti i modi a far male a quella che avrebbe potuto essere la sua squadra...