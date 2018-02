Il portiere della Lazio Thomas Strakosha ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia del match di Europa League contro la Steaua Bucarest: "Sono molto concentrato per questa partita, come tutti i compagni. Non vogliamo mai prendere gol, vogliamo mantenere la porta inviolata. Nervosismo? Un po' c'era perché venivamo da un periodo poco fortunato, ma teniamo molto a questa competizione e vogliamo andare avanti. De Vrij? Dispiace che se ne vada, ma nel calcio possono accadere queste cose, come nella vita. Fino a giugno darà comunque il massimo, è un professionista. Da giugno dovremo fare a meno di lui, ma la Lazio ha comunque altri campioni su cui contare".