Non è un giorno qualunque a Formello: Felipe Anderson è tornato in gruppo, ha riabbracciato i compagni. Il perdono di Inzaghi sembra arrivato: il brasiliano potrebbe essere convocato già dalla prossima trasferta contro lo Steaua Bucarest. Un segnale distensivo, dopo i momenti di tensione respirato all'Olimpico, al termine di Lazio-Genoa.



LEADERSHIP - In questo momento il gruppo è troppo importante: lo sa bene Felipe Anderson, che ne ha accettato le regole, lo sa Thomas Strakosha, che accoglie a braccia aperte il compagno. "Stiamo uniti", il messaggio del portiere albanese, taggando Felipe e Patric. Due che, per motivi e tempistiche diverse, sono finiti ai margini del progetto. Non è un giorno qualunque, è il momento di rimanere compatti in casa Lazio.