Una vittoria importante, ma non ci si può fermare. Oggi la Lazio torna subito in campo, con tutta la rosa al completo. Tornerà Parolo, assente per squalifica contro la Fiorentina, e si allenerà con i compagni anche Djordjevic, non convocato. Solo 48 ore separano la Lazio dalla sfida contro l'Inter, l'ultima del 2016.