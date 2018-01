Tutto rimandato a giugno. Il calciomercato Lazio è fermo, le grandi manovre partiranno quest'estate. La Lazio si prepara a sferrare colpi-Champions: in cima alla lista di Tare c'è il talento del Gremio Luan. Obiettivo estivo, un regalo per Inzaghi in ottica europea.



CONCORRENZA NINGLESE - La società biancoceleste, in ogni caso, dovrà guardarsi bene dalla concorrenza inglese: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sul ventiquattrenne sarebbe piombato il Newcastle. La dirigenza bianconera avrebbe messo sul tavolo 20 milioni per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. A questo punto tocca alla Lazio: Tare pensa al rilancio, o si è già gettato su altri obiettivi?