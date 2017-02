Lazio con la testa al derby di mercoledì sera in Coppa Italia. Stamattina alle 11 allenamento di scarico per chi non ha disputato la gara contro l'Udinese. Contro la Roma, Inzaghi avrà a disposizione Lucas Biglia, ieri in tribuna per squalifica, ma per lo stesso motivo perderà Patric, Lulic e Radu. Il mister potrebbe scegliere di giocare a 3 dietro, a sinistra ha a disposizione il solo Lukaku, che potrebbe impiegare a tutta fascia. Dall'altra parte verrebbe sacrificato Felipe Anderson, con Keita a far coppia con Immobile. Inzaghi studia anche la variante 3-4-2-1, con Milinkovic e Felipe Anderson dietro l'unica punta. Il derby si avvicina, mancano poche ore per pensare alla formazione.