Lazio, torna Parolo, lo stakanovista. Il centrocampista contro il Salisburgo ci sarà: alle spalle il problema all'inguine accusato sabato mattina, che lo aveva costretto a saltare la gara contro l'Udinese.



PAROLO TORNA A DISPOSIZIONE - L'allenatore della Lazio lo lancerà titolare in Austria, come riporta La Repubblica: è uno dei fedelissimi, è il terzo giocatore più impiegato in stagione con 3363 minuti complessivi, dietro solamente Thomas Strakosha e Stefan de Vrij (rispettivamente 4080 e 3413). Considerando solo le 29 presenze in campionato (per un totale di 2644 minuti), il 33enne ha corso qualcosa come una media di 11,704 chilometri a partita, secondo solo a Pulgar del Bologna, Vecino dell'Inter e Badelj della Fiorentina in Serie A.