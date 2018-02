Un mese di fuoco. Febbraio per la Lazio sarà un mese complicato, ricco di impegni ravvicinati. I ragazzi di Inzaghi, tra 4 settimane, potranno tirare una linea e delineare con maggior chiarezza gli obiettivi stagionali.



OBIETTIVI E TOUR DE FORCE - Come riporta Leggo, la Lazio giocherà ogni 3 giorni: da lunedì sera, match contro il Genoa, poi sabato il Napoli al San Paolo, l'Europa League andata e ritorno, Verona e Sassuolo. Un mese intenso, ricco, che si chiuderà con la gara di ritorno contro il Milan in coppa Italia. Inzaghi guarda con fiducia ai suoi ragazzi, avrà bisogno di tutta la rosa per continuare ad avere un rendimento top. Nonostante il mese di fuoco che lo attende.