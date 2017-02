Ultima occasione per Tounkara alla Lazio. Dopo 6 mesi ai margini della rosa, l'attaccante ex Primavera contro il Pescara ha avuto la chance di assaggiare nuovamente il campo (a discapito di Djordjevic). Ora, come riporta il Corriere dello Sport, dopo tanti episodi spiacevoli (tra cui la lite con un tifoso in tribuna) tocca a lui dimostrare di meritarsi un posto.