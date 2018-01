Tempo di vacanze e sorrisi in casa Lazio. Dopo la vittoria in campionato contro la Spal, che apre in segno positivo il girone di ritorno, i ragazzi di Inzaghi si godono le ferie. Torneranno in campo il 15 gennaio, in molti ne hanno approfittato per partire e raggiungere mete più o meno esotiche



RELAX E VACANZE - Oltre a Ciro Immobile e la bella Jessica, sono sbarcati alle Maldive anche mister Inzaghi e la compagna. Il mister si godrà le vacanze, rimanendo continuamente aggiornato sugli sviluppi del calciomercato. Scatti in spiaggia e costume da bagno, la testa ogni tanto volerà in Italia, dove il ds Tare si sta muovendo per sfoltire la rosa e aumentarne il potenziale. Il terzino Patric è volato a Madrid: per lui un ritorno in terra iberica. Bastos decide di non svelare dove andrà: ha postato su Instagram una foto all'aeroporto di Fiumicino, senza ulteriori spiegazioni. Almeno fino al prossimo post...