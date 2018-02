Un divieto che fa rumore. La trasferta di Sassuolo è stata vietata ai tifosi biancocelesti: il saccheggiamento di due autogrill post-Napoli ha determinato la sanzione. Il prefetto di Reggio Emilia, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, su invito dell’Osservatorio e del Casms ha decido di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti residenti nel Lazio. Gli Irriducibili però non ci stanno, e ieri, dopo la nota della società, hanno pubblicato un comunicato.



IRRIDUCIBILI COMUNICATO – La parte calda del tifo biancoceleste prende le distanze: “Adesso basta davvero, l’ultras della Lazio per noi è altro, non certo saccheggiare un autogrill. Chi ha compiuto determinate azioni non può essere accostato a noi. La chiusura della trasferta di Reggio Emilia ci dispiace soprattutto per le motivazioni. E ora, in un momento delicato per la squadra, per colpa di qualche sprovveduto che si è divertito a rubare solo per il gusto di farlo, non potremo stare al fianco della nostra squadra. Pensavamo che simili comportamenti non appartenessero alla nostra tifoseria. Siamo nel 2018 e certe azioni non sono più tollerate e tollerabili. Nelle nostre fila non c’è spazio per voi!”.