In campo Zarate ha fatto di tutto per mettere in difficoltà la Lazio, ma la vicenda ha contorni più ampi, lontani dal calcio. Come riporta Lazio Family, la Lazio ha depositato ricorso presso il Tribunale Federale Svizzero avverso la sentenza del Tas (Tribunale Arbitrale Sportivo) di Losanna che lo scorso 8 ottobre aveva accolto il ricorso di Mauro Zarate contro la pronuncia del 2 luglio 2015 nella quale la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa aveva condannato il giocatore argentino ed in solido il club Velez Sarsfield al pagamento, quale risarcimento danni, di € 5,26 milioni più interessi; la vicenda risale al 2013, la Lazio aveva già annunciato di voler far ricorso, ed il ricorso è arrivato. Il triplice fischio, fuori dal campo, sembra ancora lontano.