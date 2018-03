Gentile Cataliotti,ho ascoltato l'altra sera un suo intervento in una trasmissione televisiva in cui sosteneva che Cutrone meriterebbe uno stipendio superiore al milione di euro all'anno. Non sono assolutamente d'accordo con Lei perché si tratta di un ragazzo troppo giovane che deve ancora dimostrare molto. E poi sarebbe ora di finirla di pagare questi calciatori con milioni e milioni di euro quando c'è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese (ed è la verità, non è solo un modo di dire!). La colpa è proprio di voi procuratori che siete solo capaci di chiedere soldi per arricchirvi alle spalle di giovani ragazzi. Nella speranza che la mia lettera non venga cestinata, ringrazio già da ora per un'eventuale risposta (anche in privato). Mattia di Martina Francaha fatto contrattualmente passi da gigante in pochi mesi, passando da un primo stipendio al minimo sindacale ad uno più corposo intorno ai 250 mila euro annui per arrivare a un contratto superiore al milione di euro (1 milione e 100 mila euro annui ma a salire fino al 2023),; soldi che non tarderanno ad arrivare se il ragazzo continuerà a esprimersi a certi livelli; i contratti, infatti, possono essere ritoccati più di una volta.Ciò in quanto ha bruciato le tappe in pochi mesi, guadagnandosi anche la convocazione in nazionale maggiore. C'è poi da considerare un aspetto non trascurabile legato al calciomercato: le sirene provenienti da top club esteri! Perché, infatti, un calciatore non ceda alle lusinghe di altri club occorre blindarlo contrattualmente non solo nella durata (fino al 2023), ma anche attraverso la corresponsione di una retribuzione fissa e variabile che non lasci margini di trattative alla concorrenza.Quanto alle accuse a noi procuratori, lascio spazio agli utenti didi pronunciarsi nel merito, già immaginando che non saranno per niente benevoli nei confronti della nostra sempre più vituperata categoria professionale.Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su