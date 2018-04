La stagione della consacrazione è coincisa con quella da simbolo. Poco male, Federico Chiesa ha comunque strappato gli applausi, prendendosi le copertine. Non solo a Firenze ma anche in Italia, tra l'interesse delle grandi squadre e le prestazioni in Nazionale.



FINALE VIOLA - Le ultime sette partite rappresentano per la Fiorentina una corsa disperata verso l'Europa League. Contro la Roma, Chiesa era assente: la formazione di Pioli è comunque riuscita in un'impresa, mentre Federico, con mezzi propri, era arrivato nella capitale per assistere alla sfida. Il suo contributo sarà comunque determinante, è innegabile. Il giocatore dal maggior talento in rosa, attualmente in rampa di lancio verso palcoscenici importanti.



MERCATO - E poi verranno le chiacchiere, peraltro già iniziate. Non solo in Italia, dove l'Inter e il Napoli osservano assiduamente. Adesso gli interessamenti dall'estero si rafforzano: Real Madrid, Chelsea e Liverpool su tutte. La Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo. Saranno decisive le volontà e le offerte, nel loro valore. Firenze e i Della Valle lo vorrebbero ancora con loro.