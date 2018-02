E' inconcepibile giohare il #15febbraio, giorno della festa dei single. I halciatori non fidanzati o non sposati potrebbero scendere in hampo hon la tristezza nel huore per non sentirsi amati da una donna #NapoliLipsia #EuropaLeague — Maurizio Sorry (@_LeScuseDiSarri) 15 febbraio 2018

"Fatturati, orari, penombre, calendari, feste di Natale: ne ho inventate così tante, per questo dicono che il mio calcio diverte". Si presenta così l'account (rigorosamente fake), nato su Twitter per prendere in giro in maniera bonaria e non volgare l'abitudine a lamentarsi del tecnico del. Il recente teorema sullo stress da Europa League viene esplicitato nell'immagine di copertina, mentre il ko contro ilè stato associato alla data del 15 febbraio, evidentemente scomoda. Un modo per sorridere, ben riuscito.