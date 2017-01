Edoardo Defendi è un nuovo giocatore del Santarcangelo. Lo ha annunciato la società tramite questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Il Santarcangelo comunica di aver ingaggiato l’attaccante classe '91 Edoardo Defendi svincolato dopo aver militato nella prima parte di stagione nel Melfi con tredici presenze e tre gol. Defendi ha firmato un contratto sino a giugno 2017 con opzione per la stagione successiva. Il nuovo attaccante gialloblù, che questo pomeriggio ha e sceso in campo con i nuovi compagni, in carriera ha disputato 138 partite in Lega Pro con le casacche di Feralpisalò, San Marino, Como, Arezzo e Melfi".