La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Nel girone A il Livorno, dopo il no della Lucchese per Bruccini, vira su Di Quinzio (Como); il Siena vuole Campagnacci (Benevento), la Lucchese è su Tavanti (Samb) e lavora allo scambio Tavano-Di Masi col Prato.



Girone B: il Venezia è vicino a Falzerano (Bassano) e Bolzoni (Novara), il Parma con Scaglia (Latina) vuole Jakimovski (Benevento), Surraco (Ternana) passa alla Feralpi Salò, il Mantova punta La Camera (Lupa Roma) e Vinetot (Lecce), il Teramo prende Branduani (Spal) e si avvicina a Pietribiasi (Pordenone).



Girone C: il Foggia ingaggia Figliomeni (Trapani), il Matera risponde cercando Bertoncini (Frosinone) e Pozzebon (Messina), Croce (Teramo) firma con la Fidelis Andria, Cavagna (Atalanta, era a Bassano) va al Monopoli che ha chiesto El Friyekh al Bari, Musacci e Akrapovic (Messina) verso il Taranto, Malonga (Pro Vercelli) piace al Cosenza.