El Cholo SImeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha festeggiato l'accesso alla semifinale di Champions. Prima però ha consolato uno per uno tutti i giocatori del Leicester, porgendo loro tutti i migliori auguri e complimenti.



L'allenatore è rimasto molto colpito dall'impegno messo in campo dagli avversari, che hanno dato davvero tutto. Simeone ha ribadito: "Questa squadra merita rispetto. L'anno scorso - riporta il Mundo Deportivo - in Premier ha compiuto qualcosa di incredibile e in Champions sono riusciti ad eliminare il Siviglia, una delle squadre più forti della Liga".