Secondo quanto ricostruisce il Guardian, è avvolto nel mistero il futuro della guida tecnica del Leicester fino al termine della stagione dopo l'esonero di Claudio Ranieri. Dopo il no di Roberto Mancini, anche l'olandese Hiddink avrebbe manifestato le proprie perplessità. Il quotidiano inglese non crede molto in un ritorno di Nigel Pearson alla guida delle Foxes, ecco perchè non è da escludere una conferma fino al termine del campionato per il tecnico ad interim Craig Shakespeare.