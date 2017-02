Secondo il Times,, difensore e capitano del è tra quelli che hanno tradito Ranieri , chiedendo il suo esonero alla dirigenza. Su Twitter il centrale delle Foxes ringrazia, comunque, il tecnico: "Vorrei dire un grande grazie a Claudio per quello che ha raggiunto a Leicester e per essere diventato campione in Premier League e averci portato in Champions League. Questo è qualcosa che non avrei mai pensato sarebbe fosse possibile e invece è accaduto. E' stato un piacere essere il tuo capitano e ti auguro il meglio per il futuro".