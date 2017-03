L'ex attaccante inglese Kevin Phillips, che ha chiuso la carriera a Leicester nel 2014 e ha trascorso nella società un breve periodo durante la gestione di Claudio Ranieri, ha attaccato l'allenatore italiano a Sky Sports: "L'organizzazione della squadra non era granché sotto la sua guida".



Il tecnico romano si sarebbe recato spesso in Italia per far visita alla madre malata, soprattutto sul finale della scorsa stagione, quando la squadra era ad un passo dal titolo di Premier League. Il suo vice Craig Shakespeare, subentratogli dopo l'esonero il mese scorso, avrebbe tenuto insieme il gruppo: "Non fosse stato per lui la situazione sarebbe peggiorata molto prima, dovrebbe essere lodato maggiormente per il titolo conquistato". Può essere confermato in panchina, dunque? "Ha la fiducia dei calciatori e le qualità per fare benissimo".