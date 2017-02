La crisi del Leicester sembra non avere fine. Così, dopo la sonora sconfitta per 3 a 0 ad Old Trafford contro il Manchester United, Ranieri, come riporta il Mirror, ha deciso di intervenire anche sulla dieta dei giocatori, come ulteriore possibile rimedio ad una situazione disperata: via gli hamburger di pollo, principale alimento nel dopo partita dei giocatori, e dentro la pasta. Si potrebbe dire un cambiamento di stampo tutto italiano, resta da capire solo se questa mossa sarà il colpo di genio di Thinkerman per un svolta che porti alla salvezza, oppure se si trasformerà in un boomerang, "rivoltando" i calciatori contro di lui.