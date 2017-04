Intervenuto su Sky Sport al Club con Fabio Caressa, Bergomi e Mauro, Leonardo, ex allenatore dell'Inter, si è espresso così sugli acquisti costosi ma lasciati fuori: "Mi ha stupito una cosa, vedere in panchina Joao Mario e Gabigol. Sono costati tanti soldi all'Inter eppure Pioli non li ha messi da titolari né a inizio secondo tempo col Crotone: qualcosa non torna. Loro come Kondogbia sono giocatori che sono costati tanti soldi all'Inter, eppure non giocano...".