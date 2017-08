Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Real Sociedad e Villarrel, oggi si disputano altre quattro partite valide per la seconda giornata di campionato nella Liga.



Apre alle 18.15 il Barcellona di Messi, ormai orfano di Neymar e privo anche di Suarez, infortunato: di fronte i baschi del Deportivo Alaves, vera sorpresa della passata stagione, partiti male quest'anno con la sconfitta di Leganes. I blaugrana cercano la seconda vittoria di fila.



Alle 20.15 due match: la neopromossa Girona riceve il Malaga, dopo aver bloccato sul pari l'Atletico Madrid, mentre il Levante riceve il Deportivo La Coruna, per cercare la seconda vittoria consecutiva.



Chiude alle 22.15 il Las Palmas, che sta per accogliere il nuovo acquisto Alberto Aquilani, ospita l'Atletico Madrid di Simeone, futuro rivale della Roma in Champions e partito non benissimo in questa stagione.