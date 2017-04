Dopo l'anticipo di venerdì e le partite di ieri, che hanno visto le vittorie di Real Madrid e Barcellona, prosegue oggi la 32esima giornata della Liga. Si parte alle 12 con il Leganes, a secco di vittorie da cinque partite, che cerca punti salvezza contro l'Espanyol, che invece può sperare ancora in un posto per la prossima Europa League.



Alle 16.15, poi, c'è la sfida tra il Valencia di Simone Zaza - reduce da una doppietta nell'ultima vittoria contro il Granada - e il Siviglia di Jorge Sampaoli, sempre al centro dei desideri della nazionale Argentina.



Alle 18.30 è il turno dell'altra squadra di Siviglia, il Betis, che proverà a rialzarsi dopo tre sconfitte contro l'Eibar, una delle sorprese della stagione, che invece vive un momento di forma straordinario con tre vittorie nelle ultime tre partite.



Chiude la giornata, alle 20.45, Granada-Celta Vigo, con i padroni di casa al penultimo posto in classifica e quasi retrocessi e gli ospiti, che arrivano dalla vittoria in Europa League contro il Genk.