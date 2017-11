Dopo le gare di venerdì e di sabato, termina oggi a partire dalle 12 l'apre alle 12 la sfida di metà classifica tracon gli ospiti reduci dalla clamorosa vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Real Madrid. Alel 16.15 va in scenasfida tra due squadre che devono assolutamente risalire in una zona di classifica più consona al proprio potenziale e che sono entrambe reduci da due ko di fila, mentre alle 18.30 è il turno di, con i Sottomarini Gialli di Carlos Bacca alla ricerca del quinto risultato utile di fila contro l'ultima della classifica. Chiude alle 20.45 proprio ilreduce da due ko di fila tra Liga e Champions e alla ricerca dei tre punti contro il disastratoche perde da cinque gare di fila, per non perdere altro terreno da Barcellona, Valencia e Atletico.