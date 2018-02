Dopo il ricco programma del sabato torna la Liga con altre 4 gare valide per la 25esima giornata di campionato.



Apre il consueto anticipo delle 12 con la sfida in zona Europa League fra il Villarreal di Carlos Bacca in crisi di risultati e a secco di vittorie da 3 giornate e il sorprendente Getafe, imbattuto in Liga da sei giornate.



Alle 16.15 l'Athletic Bilbao dopo gli scontri che sono costati la vita a un poliziotto nella serata di Europa League riapre le porte del San Mames ospitando un Malaga ultimissimo e a ben 7 punti dalla zona salvezza.



Alle 18.30 il Valencia di Simone Zaza, che ha superato il periodo no che l'ha fatto precipitare dal secondo al quarto posto, proverà a difendere l'ultima piazza Champions ospitando al Mestalla una Real Sociedad sempre pericolosa in zona offensiva (va sempre in gol da 8 gare consecutive), ma in netta difficoltà in trasferta dove non vince (in campionato) da ottobre.



Chiude il programma domenicale l'atteso posticipo fra il Siviglia di Vincenzo Montella e l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I primi, attualmente quinti, cercano i tre punti per lanciarsi all'inseguimento del Valencia per un piazzamento in Champions League dopo le fatiche di coppa contro il Manchester United. I secondi, favoriti per la vittoria finale dell'Europa League dopo il sorteggio favorevole che li ha visti accoppiati alla Lokomotiv Mosca, cercheranno i tre punti per mantenere stabile il distacco sul Barcellona in vetta alla classifica.