E' tornata in campo la Liga spagnola, con il programma della 26esima giornata: ha aperto alle 13 Leganes-Granada, tirata sfida salvezza, che vede la vittoria in extremis dei padroni di casa, grazie al venezuelano Machis, ora a più cinque sugli andalusi terzultimi.



Alle 16.15 tocca al Real Madrid impegnato, dopo due remuntade consecutive contro Villarreal e Las Palmas, sul campo dell'Eibar, rivelazione di questa stagione con il suo settimo posto, a meno tre dalla zona Europa. La squadra di Zidane non può più permettersi passi falsi, visto che si trova ad un punto di distanza dal Barcellona primo, anche se con una partita in meno.



Alle 18.30 in campo i Sottomarini Gialli del Villarreal, guidati da Sansone e Soriano, che ricevono l'Espanyol, mentre chiude alle 20.45 proprio il Barcellona: al Camp Nou arriva il Celta Vigo di Giuseppe Rossi, non nella sua migliore stagione ma comunque da non sottovalutare.