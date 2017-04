Si apre oggi la 31esima giornata della Liga, che entra nel vivo con la corsa al titolo che vede, com'è consuetudine, lottare Real Madrid e Barcellona. Si parte alle 13 con la sfida tra l'Espanyol di Quique Sanchez-Flores e l'Alaves di Mauricio Pellegrino. Entrambe in una zona tranquilla della classifica, devono rialzarsi dopo le rispettive sconfitte con Athletic Bilbao e Osasuna.



Alle 16.15 il derby di Madrid, con l'Atletico che proverà a mettere i bastorni tra le ruote ai cugini del Real nella corsa al titolo.



Si prosegue, poi, con il Siviglia di Sampaoli, reduce dalla brutta sconfitta in casa del Barcellona, che in casa, contro il Deportivo la Coruna alla disperata ricerca di punti salvezza, proverà a continuare il suo cammino per il terzo posto.



Infine, alle 20.45, il Barcellona, prossimo avversario della Juve in Champions League, vola a Malaga, dove la squadra di Michel deve cercare di resistere per combattere, fino alla fine, nella lotta per restare in Liga.