Inizia stasera, con la sfida delle 20 tra Valencia e Malaga, la quinta giornata di Liga. La squadra di Marcelino vuole ritrovare la vittoria dopo il pareggio nel derby contro il Levante e con essa la serenità guastata dal caso Zaza; un'esigenza ancora più impellente per gli andalusi, ultimi con l'Alaves dopo aver incassato 4 sconfitte in altrettante partite.



Alle 22 tocca invece al Barcellona capoclassifica, alla prima partita senza l'infortunato Dembelé, che ne avrà per almeno 4 mesi. Contro l'Eibar, che cerca continuità dopo il successo di misura sul Leganes, grande occasione per l'ex milanista Deulofeu da titolare.