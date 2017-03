Due partite di Liga a colorare il giovedì sera calcistico. In Spagna, alle 20.45 e alle 21.30, sono attese da due match insidiosi la terza e la quarta in classifica. Prima l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Barcellona, va a la Coruna contro il Deportivo alla ricerca disperata di punti per la salvezza.



Poi il Siviglia di Jorge Sampaoli, tra i papabili per raccogliere l'eredità di Luis Enrique al Barcellona, accoglie al Sanchez Pizjuan l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, anche lui in corsa per la panchina blaugrana.