Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna in campo la Ligue 1 con il programma del tredicesimo turno. Aprono i due anticipi del venerdì: alle 19 in campo il disastrato Lille di Marcelo Bielsa, penultimo in classifica, che al Métropole cerca i tre punti contro il Saint Etienne di Oscar, in lotta per la zona Europa, distante sei punti, ma a secco di vittorie da tre turni.



Alle 20.45 tocca al Monaco di Leonardo Jardim, secondo a meno quattro del PSG, che vuole accorciare dalla vetta nell'impegno dello Stade de La Licorne di Amiens contro i padroni di casa, impegnati nella lotta per non retrocedere ma imbattuti da tre giornate.