Dopo le tre partite di ieri, torna subito in campo la Ligue 1, con il resto del programma della 21esima giornata, la seconda di ritorno, che si svolge nell'infrasettimanale: sette partite in scena nella serata, sei alle 19 e una alle 21. Il Nantes di Ranieri, dopo la sconfitta di misura in casa contro il PSG e il clamoroso episodio che ha coinvolto l'arbitro Chapron, riparte da Tolosa, sul campo di una squadra in profonda crisi, penultima e sconfitta nelle ultime tre giornate; i normanni, al quinto posto, sognano invece ancora l'Europa. Il Montpellier, a metà classifica, va sul campo di un Amiens in caduta libera, reduce da 6 ko di fila e sprofondato al quartultimo posto, a soli due punti dalla retrocessione. Come sfida per non retrocedere è quella tra Angers e Troyes, rispettivamente diciottesima e diciassettesima in classifica. Sfida d'alta classifica con velleità europee invece quella tra Guingamp e Lione: l'OL insegue il secondo posto dopo il pari tra Nizza e Monaco, l'En Avant vuole ridurre il gap proprio sulla squadra di Bruno Genesio, distante 13 punti. In campo anche Lille-Rennes, con i padroni di casa in risalita e gli ospiti in discesa e Metz-Saint Etienne, fanalino di coda contro l'ASSE che ha ritrovato la vittoria dopo dieci giornate. Chiude alle 21 l'impegno della capolista PSG. che riceve al Parco dei Principi un Dijon tranquillo: la squadra di Emery può portarsi a più undici sul secondo posto.