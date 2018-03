Dopo le gare di venerdì e sabato, che hanno visto le vittorie di Nizza, Monaco e Paris Saint-Germain, prosegue oggi la 28esima giornata di Ligue 1. Tre le gare in programma: alle 15 il Caen batte lo Strasburgo e trova quella vittoria che mancava da tre partite.



Alle 17, poi, il Lione quarto in classifica e in crisi di risultati continua il suo periodo negativo pareggiando per 1-1 anche col Montpellier e centrando la quinta partita di fila senza vittorie.



Alle 21 il Marsiglia terzo riesce a recuperare soltanto in extremis il Nantes di Claudio Ranieri, che prosegue la sua striscia senza vittorie che dura da 5 giornate. Al gol in apertura di Dubois risponde al 95esimo Thauvin.