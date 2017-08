È cominciato questa sera il lungo weekend della terza giornata di Ligue 1. A scendere in campo il Monaco campione in carica, che ha fatto visita al Metz. Fischio d'inizio alle 20.45, con i padroni di casa che non hanno trovato ancora i primi gol stagionali e hanno perso 1-0: a decidere, ancora una volta, Radamel Falcao, col quinto gol in questa Ligue 1, che fa rimanere la squadra di Jardim a punteggio pieno in testa alla classifica. Escluso, ancora una volta, Kylian Mbappé, il cui futuro, col PSG che spinge, è tutto da scrivere.