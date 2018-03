La giornata numero 30 di Ligue 1 riparte oggi con l'insolito match dell'ora di pranzo tra il Nizza di un Mario Balotelli desideroso di cancellare la delusione per la mancata convocazione in Nazionale e il Paris Saint Germain. Alle 15, tocca al Nantes di Claudio Ranieri, reduce dal successo di misura sul Troyes e desideroso di portare a casa i 3 punti dalla trasferta di Metz per controsorpassare il Rennes al quinto posto. Alle 17, c'è Saint-Etienne-Guingamp, mentre il posticipo di lusso delle 21 va in scena al "Velodrome", dove il Marsiglia di Rudi Garcia prova a staccare definitivamente un Lione in crisi nella corsa per il terzo posto.