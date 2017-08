Dopo l'anticipo di venerdì sera tra PSG e il Saint Etienne, oggi si disputano altre sei partite valide per la quinta giornata di campionato nella Ligue 1.



Apre alle 17.15 il Nantes di Claudio Ranieri, che riceve il Lione per provare a ottenere i primi punti casalinghi della stagione, dopo la vittoria di Troyes; l'OL, sorteggiato assieme all'Atalanta in Europa League, è reduce dal rocambolesco pareggio contro il Bordeaux e insegue le prime posizioni della classe.



Alle 20 cinque match: il Nizza di Mario Balotelli, che incontrerà la Lazio in Europa League, va sul campo del fanalino di coda Amiens per trovare la seconda vittoria consecutiva, dopo due sconfitte di fila e l'eliminazione dalla Champions per mano del Napoli. Il Bordeaux ancora imbattuto riceve il Troyes, mentre il Metz cerca i primi punti del suo campionato a Caen. Chiudono Dijon-Montpellier e Tolosa-Rennes.