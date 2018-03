Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Ligue 1, con l'anticipo infrasettimanale del 31esimo turno tra PSG e Angers, per lasciare spazio agli impegni dei parigini in finale di Coppa di Lega, in programma il 31 marzo contro il Monaco: la capolista del campionato ospita alle 17 la squadra di Moulin, che si sta giocando la salvezza. Il PSG, primo a più 14 sul Monaco secondo, ha segnato ben 91 gol in 29 giornate con la media di più di 3 gol a partita ed è anche la miglior difesa del campionato, che sta dominando in lungo e in largo provando a battere ogni record possibile: ma l'eliminazione dalla Champions agli ottavi è un nodo che dovrebbe costare il posto a Emery. Gli ospiti invece sono a più 4 sulla zona rossa.

Tutti i migliori in campo per i parigini: dal '1 minuto Cavani - Mbappè e Di Maria, Verratti in mediana con Thiago Motta e Draxler , difesa titolare con Dani Alves , Thiago Silva, Kimpembe e Kurzawa . Gli ospiti con Kanga unica punta .