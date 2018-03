Dopo la vittoria di ieri sera nell’anticipo del Monaco sullo Strasburgo con Jovetic protagonista, oggi torna in campo la Ligue 1 per il 29esimo turno.





Apre alle 17 il PSG che, dopo la disfatta di martedì scorso contro il Real Madrid in Champions, ospita al Parco dei Principi il Metz nel più classico dei testacoda: finisce 5-0 per la squadra di Emery grazie ai gol di Meunier, Nkunku (doppietta), Mbappé e Thiago Silva. PSG sempre più in vetta alla classifica: sono 14 i punti di distanza dal Monaco.



In serata alle 20 il Bordeaux pareggia nel match casalingo contro l'Angers. Altri tre pareggi: Dijon-Amiens, Lille-Montpellier e Rennes-St. Etienne. Vince il Nantes di misura contro il Troyes: decide un gol del solito Sala. Ranieri con questo successo supera Rennes e Montpellier e si porta al quinto posto in classifica a 43 punti.