Lione-Roma (calcio d'inizio alle ore 21.05) è la gara d'andata degli ottavi di finale in Europa League. L'unico precedente risale alla stagione 2006/2007, quando i giallorossi passarono il turno in Champions pareggiando 0-0 all'Olimpico e vincendo 2-0 in trasferta grazie ai gol di Totti e Amantino Mancini. Oltre all'infortunato Florenzi, Spalletti deve fare a meno dello squalificato Rudiger e dell'ex di turno Grenier, arrivato in prestito a gennaio senza essere inserito nella lista Uefa.



PROBABILI FORMAZIONI

Lione-Roma (ore 21.05)

LIONE (4-3-3): Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tousart, Tolisso; Fekir, Valbuena, Lacazette. All. Genesio.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan, Salah; Dzeko. All. Spalletti.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).