Ottavi di finale di Europa League e con la bandiera italiana in mano è rimasta solo la Roma. La squadra di Luciano Spalletti è attesa dalla difficile trasferta in terra francese, nel nuovo stadio del Lione. I giallorossi non stanno attraversando il momento più brillante della loro stagione, reduci dalle sconfitte in Coppa Italia contro la Lazio e in Serie A contro il Napoli, pesante in ottica secondo posto.



Alle 21.05, al Parc OL, ci sarà la sfida nella sfida tra i due bomber Lacazette e Dzeko. 27 gol il 10 dei francesi, 29 il bosniaco romanista: il cammino in Europa delle due squadre dipende dalla vena del gol dei due centravanti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lione (4-3-3): Lopes; Morel, Mammana, Diakhaby, Rafael; Tousart, Gonalons, Tolisso; Valbuena, Lacazette, Ghezzal.



Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Emerson Palmieri; Nainggolan, Salah; Dzeko.