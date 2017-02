Il Liverpool poteva essere di Bill Gates. E' la nuova rivelazione emersa dalla lunga battaglia giudiziaria ancora in corso tra George Gillet, imprenditore statunitense che con Tom Hicks ha rilevato i Reds nel febbraio del 2007, la Mill Financial e la Royal Bank of Scotland.



Stando a quanto emerso dalle carte infatti nel 2010 Gillet e Hicks decisero di vendere il Liverpool dopo soli tre anni dalla sua acquisizione e diedero mandato a Barclays Capital di trovare acquirenti. L'allora presidente Sir Martin Broughton confermò che ci fu un tentativo nel 2010 di contattare appunto Bill Gates, co-fondatore del colosso informatico Microsoft, e Bob Kraft, proprietario dei New England Patriots freschi vincitori del 51° Superbowl (quest'ultimo era stato contattato anche nel 2005). La risposta? Non è mai arrivata: nessun esito positivo dal contatto coi due e così il Liverpool è stato ceduto nello stesso anno al Fenway Sports Group, già proprietario in america dei Red Sox, squadra di baseball di Boston tra le più note al mondo.