Il Liverpool è pronto a sfoltire la rosa per l'anno prossimo. Le principali tre cessioni definitive dei giocatori che non rientrano più nei piani di Klopp sono quelle del centrale francese Sakho, del terzino sinistro spagnolo Alberto Moreno e dell'esterno d'attacco serbo Lazar Markovic secondo The Times. I giocatori però non saranno svenduti, infatti i Reds li valutano in media 15 milioni ognuno.